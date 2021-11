Nuno Dias: "O resultado não corresponde à realidade do jogo"

Declarações de Nuno Dias e Waltinho ao Canal 11, depois da vitória do Sporting frente ao Benfica, por 5-2.

Nuno Dias, treinador do Sporting: "Jogo difícil e equilibrado. A dificuldade foi grande para as duas equipas. Nem sempre jogámos bem, às vezes por mérito defensivo. O resultado está num desnível que não corresponde à realidade do jogo. Vencemos com todo o mérito, mas com o resultado dilatado demais. Objetivo alcançado, estamos na liderança, no lugar onde gostamos de estar. Quarta-feira temos novo jogo. Este calendário não pára."

Waltinho, jogador do Sporting: "Foi o meu primeiro golo no João Rocha e não podia ser melhor. Estou super feliz.

O futsal é isto. No intervalo estávamos a perder, mas o nosso desporto é isto, os golos saem mais rápido do que o normal. E estou muito feliz".