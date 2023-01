Nuno Dias: "Naquela altura, o que me vai na cabeça é como é que posso ajudar"

Redação com Lusa

Declarações de Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, após o triunfo por 6-4 sobre o Benfica.

Equipa superou-se: "Tem muito a ver com o espírito que a equipa tem. Obviamente que a qualidade também, porque o espírito, por si só, não faz nada, mas é a união nos momentos difíceis e a forma como fomos eficazes em alguns momentos do jogo e em momentos que o Benfica foi superior. Conseguimo-nos superar.

Jogo muito importante: "Os jogadores perceberam a importância que o jogo tinha para nós, pois um resultado negativo colocava-nos completamente arredados do primeiro lugar da fase regular. Foi um passo importante, mas ainda há muito campeonato pela frente e muitos jogos difíceis. Estamos a iniciar bem 2023 e este resultado de hoje foi muito importante para nós.

Benfica empatou a três golos depois de estar a perder por 3-0: "Naquela altura [em que o Benfica empata], o que me vai na cabeça é como é que eu posso ajudar, como é que eu vou conseguir colaborar para que as coisas mudem. O Benfica entrou muito bem na segunda parte, o Rocha faz um grande golo numa jogada típica dele e, a seguir, numa bola aérea, fazem o 3-3 e estavam por cima. Acaba por se dar o autogolo do Arthur e, a partir daí, fomos melhores.

Sporting geriu a vantagem no final: "Na primeira parte, não tivemos o mesmo volume de oportunidades do Benfica, mas fomos eficazes, que é um dos aspetos mais importantes do jogo. Na parte final, quando o Benfica arrisca, também podíamos ter dilatado, mas não fomos tão ​​​​​​​pressionantes, gerimos melhor os espaços e conseguimos guardar a vantagem que era preciosa para nós."

