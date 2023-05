Nuno Dias: "Golo invalidado? Se os árbitros quiserem marcar sempre faltas..."

Declarações de Nuno Dias, treinador leonino, após o Palma Futsal-Sporting (1-1 ao fim do prolongamento, 5-3 no desempate por penáltis), jogo da final da Liga dos Campeões de futsal.

Análise da final: "O jogo foi intenso, bem disputado, equilibrado. Todos os lances foram disputados no limite, com uma entrega fantástica por parte de ambos as equipas. O que decidiu foi o Palma ter marcado numa saída do guarda-redes, em que até foi feliz nos ressaltos, que nunca sobraram para nós. Depois marcámos e ficámos na frente quando faltavam alguns minutos para acabar, infelizmente não validaram. Acho que fomos melhores, apesar de algum equilíbrio e nos penáltis já sabemos que podia cair para qualquer lado. O Palma foi mais competente neste momento, parabéns para eles, mas tenho zero a apontar aos meus jogadores, só tenho de estar com contente com o que fizeram".

Concorda com o golo invalidado a Sokolov? "Acho que isso fica mais para vocês [comunicação social], mas na altura em que passámos para a frente [do marcador], com um lance destes, se os árbitros quiserem marcar sempre faltas aos pivôs, os jogos vão ter 25 faltas por parte. Se marcam esta falta como marcaram, quando estão os dois agarrarem-se e penalizam-nos a nós... mas focamo-nos no que podemos controlar e deixamos esses lances para vocês".

Com a derrota, ficam ainda com mais sede de vencer o campeonato? "Agora é recuperar animicamente, os estamos tristes e desolados por perder, pela forma como perdemos e pela oportunidade que podíamos ter aproveitado. O equilíbrio foi a nota dominante e podia ter caído para qualquer lado, mas agora focamos no campeonato, já chega de perder finais".

Muitos adeptos têm um sentimento de injustiça, que mensagem lhes envia? "Os sportinguistas sabem que podem contar sempre connosco, faz parte do nosso ADN ter luta, empenho e dedicação total. Às vezes não chega mas isso nunca vi falhar e agradeço o apoio aos que estiveram aqui e deslocaram-se a esta ilha. Isso é sinal de que acreditam e nós e prometo que vamos continuar a trabalhar para alcançar os nossos objetivos".