Nuno Dias após o tricampeonato: "O Benfica fez um investimento brutal..."

Declarações ao Canal 11 de Nuno Dias, treinador do Sporting, após a vitória por 2-1 sobre o Benfica e a conquista do campeonato português de futsal pelo terceiro ano consecutivo.

A que sabe a medalha de campeão? "Sabe a um orgulho enorme pelo trabalho de tanto tempo, 250 treinos, tantos meses de trabalho, duros. Contra um adversário difícil na final, que ganhou duas competições com mérito. O Sporting ganhou a Supertaça e agora o campeonato. Queríamos terminar da melhor maneira possível, quando o Benfica fez um investimento brutal. Conseguimos com o esforço e dedicação de todos. Estão todos de parabéns."

Dedicar a vitória: "Quero dedicar a vitória à minha mãe, que deve estar ainda com os nervos. Não tive oportunidade de o fazer na Taça da Liga, na Taça de Portugal e na Liga dos Campeões. Dedico agora, a ela e às minhas filhas."

Termina a 11.ª época no comando técnico do Sporting: "Já passei a fase de ficar já a pensar na próxima época. Agora tenho de festejar, é muito difícil ganhar. Às vezes não damos valor às vitórias. Eu prefiro acalmar, festejar, porque merecemos. E depois pensar no futuro mais para a frente. Os nossos adeptos que vão para o Pavilhão João Rocha, vamos para lá agora."