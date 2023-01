Nuno Dias e a renovação: "Normalmente, num clube grande como o Sporting..."

O treinador Nuno Dias renovou contrato com o Sporting até 2027, preparando-se para estender a ligação ao futsal dos leões por mais quatro épocas, dando continuidade a um percurso de 11 temporadas.

Novo contrato: "Sabemos, também, que a carreira dos treinadores vive muito à custa de resultados. Por vezes, o trabalho é muito bem feito e os resultados não o acompanham. Felizmente, os resultados têm sido bons e confio naquilo que fazemos. Normalmente, num clube grande como o Sporting a carreira de um treinador não se prolonga durante tanto tempo. No nosso caso, tem-se prolongado e estamos muito contentes com isso."

Exigência: "A minha responsabilidade já é tão grande que não é esta renovação que a vai aumentar. (...) A vontade de vencer, conquistar e fazer coisas bem feitas com o Sporting em 2012 é a mesma que sinto hoje ao fim de tantos anos de trabalho".

Melhores momentos no clube: "As UEFA Futsal Champions League, pela grandeza do troféu em si. Principalmente a primeira, porque era um troféu que o Sporting perseguia há muito tempo e era algo que os adeptos - e nós também, obviamente - queriam muito conquistar. A segunda, num contexto de pandemia, também foi muito importante pela dificuldade da competição e pela grande aposta que fizemos com a juventude no nosso plantel. O primeiro título, uma Taça de Portugal, e o primeiro campeonato também. Todos os títulos são especiais e dão alegria."

Renovação também do adjunto Paulo Luís: "Também somos uma equipa. Não há o treinador e o adjunto. Sempre pensámos como uma equipa técnica, sempre dividimos tarefas, partilhámos ideias com boas discussões para melhorarmos."

Mensagem: "Há um privilégio muito grande em aqui estar e um orgulho enorme em representar este clube. Há a vontade de continuar a fazer as coisas bem feitas. Pela grandeza que tem, o Sporting não joga apenas para ganhar e essa é uma imagem de marca que fomos deixando ao longo do tempo. Se calhar também por isso, os adeptos gostam e acarinham tanto esta equipa pela forma como se entrega, como procura o resultado e sempre mais golos sem sofrer. A atitude há de ser sempre a melhor possível e isso é algo que nos caracteriza. Vai ser sempre uma imagem de marca das equipas de futsal do Sporting CP, tanto nos seniores como na formação."