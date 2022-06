Nuno Dias e a final: "O Benfica venceu os dois jogos das meias-finais pela margem mínima"

Declarações do treinador do Sporting, antes do encontro com o Benfica, referente ao jogo 1 da final da Liga Placard

Preparação: "A preparação está a ser boa, os jogadores estão a chegar à fase de que mais gostam: os momentos de decisão que dão os troféus. É para isso que trabalhamos e sinto o plantel confiante e a trabalhar com afinco e motivação. Vamos estar preparados para enfrentar o jogo um."

Dificuldades do Benfica na meia-final: "O Benfica venceu os dois jogos das meias-finais pela margem mínima. Com momentos de grande dificuldade, outros em total superioridade. O Eléctrico FC apresentou-se muito bem, na minha opinião, e criou bastantes dificuldades ao Benfica. Também olhámos para esses jogos e vimos alguns detalhes."

Segredos entre Benfica e Sporting? "Cada vez há menos segredos entre as equipas, mas temos a mesma preocupação e acredito que o Benfica também. Temos de canalizar as forças, ver vídeos e comportamentos, perceber os padrões de jogo e como se defrontam umas contra as outras. No nosso caso, quando defrontamos o Benfica há comportamentos que normalmente se repetem e é em função dessas situações que por vezes ajustamos certos detalhes. No entanto, chegamos a junho e já não há nada para alterar drasticamente, mas sim pequenos ajustes que queremos aprimorar para estarmos preparados para sábado."

Mensagem para os sportinguistas: "Temos sempre um apoio incansável e não esperamos menos do que isso. Encham o Pavilhão João Rocha, os jogadores precisam e merecem-no por aquilo que é o trabalho deles e pelas alegrias que têm dado aos adeptos. Espero que nos ajudem nesta caminhada."

Declarações à comunicação do Sporting