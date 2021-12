Nuno Dias e a entrada a vencer na Champions: "Volume de jogo não teve relação com o resultado"

Nuno Dias, treinador do Sporting

Treinador do Sporting lamentou, esta quinta-feira, a escassez do triunfo (3-1) na primeira jornada da ronda de elite ante os croatas do Olmissum, ao vincar a quantidade de ocasiões para marcar golo

Entrada positiva: "É sempre importante entrar a vencer nestas competições. Pena foi que o volume de jogo criado não tenha uma relação direta com aquilo que foi o resultado final. Muitas delas esbarraram na muralha do guarda-redes croata e algumas dela por demérito nosso na zona de finalização."

"Olhando para o cinco para quatro que a equipa croata fez, a única finalização que tiveram foi a que deu golo. Eles foram felizes. Normalmente, nesse tipo de lances, resulta em defesa do Guitta e contra-ataque nosso. O Sporting defendeu como costuma defender."

Próximo adversário: "O Hovocubo é uma equipa que gosta de sair a jogar e um jogo de futsal apoiado. Amanhã [sexta-feira] vamos ter um jogo difícil, mas que, na minha opinião, está ao nosso alcance. A maior dificuldade é no jogo de pivot que o Hovocubo hoje não teve, muito por culpa da ausência do seu melhor jogador que estava impedido disciplinarmente".