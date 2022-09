Nuno Dias com palavra para o adversário: "O que ganhasse, seria justo"

Declarações do treinador do Sporting, no final da Supertaça, ganha pelos leões, após grandes penalidades

Reação após a conquista: "Os jogadores do Benfica também se entregaram. Qualquer um que ganhasse, seria justo. O Benfica esteve muito bem. O equilíbrio é a nota dominante. As duas equipas jogam muito bem, aliás as três, que a de arbitragem esteve bem. Estamos de parabéns. Dar uma palavra de apreço a um antigo fisioterapeuta do Sporting, que sofreu um acidente."

Emocional vs racional: "Mais do que o caráter emocional, o Bernardo esteve extraordinário do ponto de vista técnico, tal como quem marcou. Numa final, o emocional não nos permite fazer as coisas da melhor forma. O jogo foi muito disputado e os jogadores acabaram em sofrimento. É mais um título para o Sporting."