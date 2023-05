Nuno Dias avisa: "Anderlecht? Ainda não perdeu esta época e já defrontou Kairat, Palma Futsal e Barcelona"

Nuno Dias afasta favoritismo do Sporting à conquista do troféu da Liga dos Campeões de futsal

O treinador Nuno Dias afastou o teórico favoritismo do Sporting na "final four" da Liga dos Campeões de futsal, por ser a equipa com maior currículo europeu, atribuindo as mesmas possibilidades às quatro equipas.

"Acho que não há favoritos. Quando se chega a uma altura destas da competição, em que estão quatro equipas com tanta qualidade e que eliminaram grandes equipas para aqui estar, aquela máxima do "jogo a jogo" e do "50/50" encaixa-se. Não me parece que haja favoritismos para ninguém. As possibilidades são iguais para todos", frisou o treinador.

Em declarações aos jornalistas, antes de um treino aberto da equipa, que inicia agora a preparação para a prova continental que já conquistou por duas ocasiões, em 2018/19 e 2020/21, Nuno Dias analisou a surpreendente equipa belga do Anderlecht, o rival das meias-finais, que se estreia nesta fase depois de afastar o detentor do cetro, Barcelona.

"Vamos encontrar uma equipa que de belga tem muito pouco. Tem um ou dois atletas belgas e, depois, tem o Diogo, que jogou no Sporting e foi dos melhores jogadores que tive oportunidade de treinar, e uma série de jogadores internacionais, com experiência. Ainda não perdeu esta época, tendo já defrontado Kairat, Palma Futsal e Barcelona. É a melhor forma de perceber a qualidade e estas dificuldades que encontraremos", disse.

O técnico, que cumpriu no fim de semana o 500.º jogo como treinador dos "leões", já venceu a Liga dos Campeões duas vezes e não esconde o desejo de voltar a conseguir esse objetivo e reviver "sentimentos fortes" agregados ao triunfo que "todos querem".

"São sentimentos fortes. É a competição de clubes mais importante do mundo. Vencer a "Champions" é estar no palco em que todos querem estar. Já tive a felicidade de vencer duas vezes e é, de facto, um momento extraordinário. É alcançar o que todos querem alcançar. Ninguém consegue vencer a "Champions" sem mérito e qualidade", expressou.

Com a possibilidade de uma final 100% portuguesa, caso Sporting e Benfica vençam as meias-finais contra Anderlecht e Palma Futsal, respetivamente, Nuno Dias considerou que o futsal luso já se encontra num patamar elevado e só se preocupa com os "leões" estarem presentes na decisão, sendo "indiferente" quem seja o adversário nessa partida.

"O futsal português já conseguiu alcançar um patamar em que não necessita de uma final [entre duas equipas portuguesas] para estar nesse patamar. O que me interessa a mim é ganhar e ir à final. Com Benfica ou Palma Futsal, para mim é indiferente", atirou.

O fixo Tomás Paçó, de 23 anos, realçou a confiança e ansiedade da equipa em iniciar, novamente, uma "final four" da Liga dos Campeões, uma prova em que "toda a gente gosta de estar presente" e em que "todas as equipas mostram qualidade para estar na final".

"O Sporting tem responsabilidade em todos os jogos que entra e quer sempre ganhar. São as quatro melhores equipas da Europa e vai ser muito competitivo", garantiu Paçó, que conta no currículo com uma Liga dos Campeões, pelos "leões", na época 2020/21.

O Sporting defronta o Anderlecht na sexta-feira, a partir das 17h00, seguindo-se o duelo entre Benfica e Palma Futsal, às 20h00, nas meias-finais da final four. A final joga-se no domingo, às 19h00, com as partidas a realizarem-se em Palma de Maiorca, em Espanha.