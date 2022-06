Nuno Dias após triunfo na Luz: "Ninguém consegue ser campeão com duas vitórias"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Benfica (3-4)

Erros do Sporting corrigidos? "Os erros são cometidos porque os adversários têm qualidade. Se o Benfica tivesse menos qualidade não iríamos errar. O Benfica é fortíssimo, e isso valoriza ainda mais a vitória, ainda para mais aqui. Essencialmente, hoje, foi uma mudança de atitude. No início da segunda parte, tivemos oportunidades porque mudámos a atitude. Fomos mais intensos. Benfica depois empurrou-nos para mais um prolongamento, depois, e o Guitta foi extraordinário."

Sporting mais perto do título? "Falta uma vitória. Ninguém consegue ser campeão com duas vitórias."