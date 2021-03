Nuno Dias após o empate no Benfica-Sporting: "Não está nada tudo inventado"

Declarações de Nuno Dias (treinador do Sporting) após o jogo Benfica - Sporting (1-1), da 26.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de futsal

Análise: "Às vezes fazemos análises a quente no final dos jogos. A sensação com que fiquei é que houve muito equilíbrio entre as duas equipas, as melhores do país e das melhores do mundo. Entregaram-se ao jogo com uma capacidade incrível. Foi um grande jogo das três equipas."

Justo: "Foi equilibrado com algumas chances de parte a parte. Momentos em que o Sporting teve por cima, momentos em que o Benfica esteve por cima. Dois jogos realizados entre as duas equipas resultaram em dois empates: 3-3 no pavilhão João Rocha e hoje 1-1. Parece-me que o resultado é justo."

Líder: "A liderança, do ponto de vista anímico, é importante. Se o Sporting tivesse ganhado era muito difícil o Benfica chegar à liderança. Nos quatro jogos que faltam não podemos deslizar. No domingo vamos defrontar o Portimonense, que tirou pontos ao Benfica [empate 3-3], e por isso estamos isolados na frente."

Segredos: "Há sempre segredos nestes jogos. Acontece sempre algo de novo. Nós que vivemos o jogo e o conhecemos percebemos que em determinados momentos há sempre coisas novas que fazemos. Mas tanto nós, como o Benfica. Não está nada tudo inventado. Quem pensa dessa forma não quer produzir novidade. São nestes jogos que crescemos. Não é num jogo que vencemos 9-0. Estes jogos obrigam a inovar e a produzir mais conhecimento".