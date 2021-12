Nuno Dias após o 8-2 na Champions: "Fizemos um grande jogo"

Declarações do treinador sportinguista, no final do encontro com o Hovocubo (8-2)

Jogo: "A eficácia do início do jogo foi extremamente importante para o que aconteceu a seguir. A equipa marcou, finalizou, roubou bolas no início da construção e conseguiu finalizar."

Eficácia: "Dilatámos a vantagem muito cedo e isso permitiu gerir o jogo de outra forma. Fizemos um grande jogo, na minha opinião, na gestão do jogo, na finalização, na posse [de bola] e na agressividade defensiva. Fomos bastante eficazes e isso foi a chave para o que aconteceu."