Nuno Dias: "Ouvi tanta gente a dizer que esta equipa estava em fim de ciclo"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Benfica (4-3)

Sentimento de mais um título: "Sabe muito bem. Foi uma época extraordinária, com tantas dificuldades. Fizemos pré-época com cinco seniores. Temos uma grande equipa de sub-19, com campeões nacionais. Sporting fez uma época brilhante. Não ganhou a UEFA, mas ganhou tudo o resto, num ano atípico."

Especial ganhar no Pavilhão João Rocha? "Ganhámos 3-0 ao Benfica num ano em que os jogos foram todos muito equilibrados."

Futuro do Sporting: "Ouvi tanta gente a dizer que esta equipa estava em fim de ciclo... como é possível uma equipa que ganha o que ganhámos estar em fim de ciclo? Estamos vivos e ainda vamos ter muitos ciclos para ganhar"