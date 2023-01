Nuno Dias após a derrota do Sporting: "Percebemos tarde de mais..."

Declarações do treinador do Sporting, Nuno Dias, após a derrota com o Quinta dos Lombos na partida das meias-finais da Taça da Liga

Sobre o jogo: "Parabéns ao Quinta dos Lombos, tiveram uma atitude correta a disputar os lances como se fossem decisivos. Percebemos isso talvez tarde de mais, mesmo estando em vantagem. O adversário até teve as primeiras oportunidades do desafio, e nós mesmo marcando primeiro, não estaríamos mentalmente para aquilo que tínhamos que fazer, com a reação do Quinta dos Lombos.!

Corrigir: "Levaram o jogo para o empate, e nós temos muitas coisas para corrigir e para pensar que não está tudo bem na nossa equipa. Não devíamos ter deixado o jogo ser decidido nos penáltis. Nessa fase foi uma questão de acerto e inspiração. O jogo decidiu-se nos 40 minutos antes, e aí não estivemos ao nosso nível."