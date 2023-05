Nuno Dias alerta equipa do Sporting: "Há jogadores que são como o vinho do Porto"

Redação com Lusa

Treinador do Sporting elogiou o Anderlecht antes do duelo das meias-finais da Champions de futsal.

O treinador Nuno Dias alertou esta quinta-feira para os perigos que a equipa belga do Anderlecht pode apresentar e apelou à atitude competitiva do Sporting para poder atingir a final da Liga dos Campeões de futsal.

"Um dos maiores perigos é não olharmos para o Anderlecht como a grande equipa que tem e que ainda não perdeu esta época. O facto de terem uma Liga menos competitiva é apenas um fator de distração para nós e não me parece que seja um fator que vá ser determinante. Determinante é a nossa atitude competitiva, o que conseguimos anular no jogo e nas qualidades do Anderlecht e conseguir colocá-los em dificuldades", frisou.

Em conferência de imprensa de antevisão ao confronto das meias-finais, no Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca, que contou com a presença dos dois treinadores e de um jogador de cada equipa, Nuno Dias lembrou a grande experiência do adversário.

"Além da qualidade, que é bastante, há jogadores que são como o vinho do Porto. Há casos na nossa equipa também, mas olhamos para o Anderlecht e tem jogadores como Gréllo, Diogo ou Edu, com muita experiência e que jogam cada vez melhor. A qualidade individual é preocupante para nós. Fazem muitas coisas bem feitas e a estratégia tem coisas parecidas ao que fazemos. Apesar de ser a primeira vez que o clube participa, os jogadores não, muitos sabem o que isto é", elogiou o técnico da formação "verde e branca".

O ala italo-brasileiro Alex Merlim também compareceu na conferência de imprensa, na qual apontou a necessidade de o Sporting pensar "exclusivamente no jogo de amanhã [sexta-feira]", reforçando o elogio à muita qualidade e larga experiência do Anderlecht.

"É uma equipa bastante experiente e, portanto, todo o cuidado é pouco. É uma equipa muito competente, com uma qualidade incrível, mas nós somos o Sporting e devemos pensar somente em nós. Sabemos a nossa força e jogamos para vencer, estamos aqui para isso. O jogo foi preparado da melhor forma e todos sabem o que fazer", garantiu.

Merlim, de 36 anos, esteve presente nas duas anteriores conquistas dos sportinguistas na principal prova europeia de clubes (2018/19 e 2020/21), algo que aponta como "indescritível" e que, caso haja um terceiro triunfo, seria "como a primeira" vez. "É um momento indescritível, é o sonho de todos os jogadores. Tive a oportunidade de conquistar duas vezes, mas, se conseguirmos a terceira, será como a primeira. A equipa está preparada. Tem um "frio na barriga", como é óbvio, mas é um frio bom. Quer dizer que temos objetivos e ambição de vencer. É um momento decisivo da época", afirmou.

Por outro lado, o treinador do Anderlecht, o belga Luca Cragnaz, assegurou que "é uma grande honra participar" na 'final four' da Liga dos Campeões, salientando "uma grande vontade para competir contra as melhores equipas da Europa".

"O Sporting tem muita história, temos muito respeito e vai ser uma grande honra jogar contra essa equipa. Conhecemos e estudámos o adversário, mas o mais importante é nós darmos o máximo. Só com um jogo perfeito podemos competir com eles", realçou.

O veterano ala Gréllo, de 37 anos, iniciou a sua carreira na Europa ao serviço do Palma Futsal e retorna agora ao ponto de partida para jogar a "final four", na qual também prometeu um Anderlecht a dar o máximo de si para poder alcançar o primeiro objetivo de ir à final.

"Na Bélgica, não competimos como eles conseguem em Portugal ou Espanha. Subimos o nível de intensidade nos treinos para podermos chegar próximos. Pode ser uma arma a favor deles, mas com certeza vai ser um grande jogo", disse o belga, natural do Brasil.

O Sporting defronta o Anderlecht na sexta-feira, a partir das 17h00, seguindo-se o duelo entre Benfica e Palma Futsal, às 20h00, nas meias-finais da final four. A final joga-se no domingo, às 19h00, com as partidas a realizarem-se em Palma de Maiorca, em Espanha.