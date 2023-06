Nun'Álvares vence Benfica e empata final do Nacional feminino

O Nun'Álvares venceu esta quinta-feira na receção ao Benfica por 1-0, no segundo jogo da final do campeonato nacional feminino de futsal, e empatou a decisão do título.

Depois da vitória do Benfica no primeiro jogo, um golo apontado aos sete minutos pela internacional portuguesa Carla Vanessa garantiu o triunfo do Nun'Álvares na partida disputada hoje em Fafe, com a pivô a acabar por ser expulsa no decorrer da segunda parte.

Com a final empatada, o terceiro jogo será disputado no domingo, desta vez na casa das encarnadas, com a primeira equipa a chegar aos três triunfos a sagrar-se campeã.