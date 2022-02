Nun'Álvares conquista a Taça da Liga feminina pela primeira vez

A jogadora da equipa do Nun`Àlvares, Cátia Morgado (D), festeja um golo contra a equipa do Benfica durante a final da Taça da Liga Feminina de Futsal realizada em Loulé, 27 de fevereiro de 2022. LUÍS FORRA/LUSA

Equipa portuense, que repetiu a presença na discussão do título, sucedeu ao Benfica

O GCR Nun'Álvares conquistou, este domingo, pela primeira vez na história, a Taça da Liga de futsal feminino, ao vencer o antecessor Benfica, por 2-1, em Loulé, na final da segunda edição da prova.

Liana Alves, aos seis minutos, e Cátia Morgado, aos 19, marcaram os golos da formação de Fafe, segunda classificada do campeonato, a cinco pontos das "encarnadas" e com menos um jogo, tendo Angélica Alves reduzido, já no último minuto.

O Benfica tinha vencido a primeira edição da competição, ao bater o adversário deste domingo na final disputada em Sines.