Nun'Álvares apura-se para a final da Taça de Portugal feminina

Redação com Lusa

Formação minhota, que vencia confortavelmente ao intervalo, vai enfrentar Benfica ou Novasemente pelo troféu

O Nun"Álvares qualificou-se, este sábado, para a final da Taça de Portugal feminina, após bater o Águias de Santa Marta, por 6-3, nas meias-finais, numa partida em que aproveitou o "apagão" das adversárias na primeira parte.

As minhotas dominaram toda a primeira parte no Pavilhão Multiusos de Sines, onde decorre a final a quatro, à margem da final a oito masculina, e chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, vantagem conservada até ao final, pese a reação das penafidelenses no segundo tempo.

A equipa de Fafe instalou-se no meio-campo adversário desde o apito inicial e Cátia Tavares, aos sete minutos, quebrou finalmente a resistência das águias com um remate rasteiro, já dentro da área, após combinação ao primeiro toque com Loira.

As mesmas protagonistas repetiram os papéis no lance do 3-0, quando Loira tirou uma adversária da frente, na "cabeça" da área, e cedeu para o remate cruzado de Cátia Tavares (18), mas antes já Carla Vanessa (15) tinha ampliado para 2-0, com um "tiro" de meia distância, assistida por Pisko.

A segunda parte trouxe a reação do Águias de Santa Marta, que conseguiu três golos num espaço de oito minutos, por Andreia Gonçalves (22 e 27) e Joana Barbosa (30), já depois de Andreia Gonçalves obrigar, também no minuto 22, a guarda-redes do Nun"Álvares, Odete Rocha, a duas intervenções de elevado grau de dificuldade.

Só que, praticamente a cada golo da equipa de Penafiel, o Nun"Álvares respondia da mesma forma e conseguia ir mantendo a distância.

Primeiro, Pisko aproveitou a inexperiência das rivais para cobrar um canto de forma rápida e oferecer o 4-1 a Liana Alves (25), apanhando as "águias" descompensadas, quando Olga David corria para a linha lateral para ceder o seu lugar a Inês Pinho.

Depois, Carla Vanessa (28) concluiu da melhor forma um contra-ataque conduzido por Pisko e as minhotas só não conseguiram ampliar novamente logo após o terceiro golo das "águias", porque um "míssil" disparado por Carla Vanessa (31), de livre direto, esbarrou no poste.

Após dez minutos de frenesim, as equipas reencaixaram taticamente e já só perto do final é que Carla Vanessa conseguiu repor a distância de três golos favorável ao Nun"Álavres, antecipando-se a Joana Barbosa na cabeça da área para receber um passe de Cátia Morgado e finalizar da melhor forma.

Desta forma, o Nun"Álvares garantiu a presença na final da Taça de Portugal de futsal feminino, que se disputa às 20:00 de domingo, no Pavilhão Multiusos de Sines, frente às vencedoras do Benfica-Novasemente, que se joga este sábado (14 horas), no mesmo local.