Número de jogadores federados de futsal atinge recorde em 2022/23

Redação com Lusa

O número de jogadores de futsal federados atingiu na época 2022/23 o máximo de 36.532, juntando o setor masculino e feminino, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Apesar de o recorde no setor masculino remontar ao início da temporada 2019/20, anterior à pandemia de covid-19, com um total de 31.978 praticantes, o aumento do número de jogadoras federadas permitiu alcançar um novo máximo combinado.

De acordo com a informação divulgada pela FPF, o número de atletas masculinos atingiu esta época 31.922, ligeiramente abaixo do registo de 2019/20, enquanto no setor feminino ascende a 4.610, superando o anterior recorde, também da última época pré pandemia, de 4.520.

"São sinais muito positivos. Não só pela recuperação dos níveis de praticantes que se verificavam no período pré pandemia. As modalidades coletivas de pavilhão, em termos gerais, foram aquelas que tiveram uma taxa de redução da prática desportiva mais elevada", observou o diretor da FPF Pedro Dias.

O diretor do organismo de cúpula do futebol português salientou que "este aumento verifica-se, essencialmente, nos escalões de formação", depois de ter sofrido uma quebra abrupta no setor masculino na época 2020/21, de mais de 14.000 jogadores.