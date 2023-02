Notícia em Espanha: Erick vai deixar o Sporting e reforçar o Barcelona

Internacional português deve assinar por três épocas com o gigante catalão

Erick Mendonça, internacional português, deve abandonar o Sporting no final da presente temporada. Em Espanha, dão a saída e a transferência para o Barcelona como certa.

De acordo com o Relevo, o jogador já chegou a acordo com o clube catalão, devendo assinar contrato válido para os próximos três anos.

Com 27 anos, Erick termina contrato com o Sporting no final da presente temporada. De leão ao peito conquistou, entre outros títulos, duas Champions, dois campeonatos e três taças de Portugal.