"No dia que deixarmos de jogar é que vamos olhar e ver o quão bonita foi a nossa história"

Declarações de João Matos, jogador da seleção nacional, em conferência de Imprensa esta segunda-feira, dia seguinte à conquista do título Mundial de futsal.

Está na história: "Ainda não estamos bem cientes do título e da grandiosidade deste feito. Não só para o futsal, mas para todo o desporto nacional. Foi, uma noite de festejos, de maluqueira, mas, além de tudo, uma noite muito emotiva também. Tenho quase a certeza que nenhum de nós tem noção do feito que conseguiu. No dia que deixarmos de jogar é que vamos olhar para trás e ver quão bonita foi a nossa história. Não temos noção do grande feito que fizemos".

A final: "No jogo com a Argentina, eu estava bastante tranquilo. Senti que a Argentina estava bastante nervosa, com poucas soluções, a querer jogar no nosso erro e fomos estratégicos, inteligentes e confortáveis sem bola. Soubemos sofrer, faz parte. A partir do momento que no jogo com a Espanha a bola vai ao poste e não entra, fomos crescendo e fizemos um grande jogo com Argentina e fomos merecedores deste troféu".

Futuro: "Agora o próximo [título] que venha. Essa é a mentalidade de sempre no desporto: ganhei todos os troféus que eu tinha para ganhar, a Liga dos Campeões, o Euro e é lutar para ter mais e assim sucessivamente. Tinha uma Liga dos Campeões, lutei pela segunda, se tenho um Euro vou lutar para ser convocado e vencer mais um."