Nilson no estágio da Seleção Nacional: "É sempre um prazer rever a família"

O internacional está concentrado na Cidade do Futebol com a equipa nacional

Nilson disse que já tinha "saudades da família", aludindo aos seus companheiros da seleção nacional, com os quais entrou em estágio de preparação que servirá para "relembrar alguns conceitos de jogo".

Em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Nilson explicou que "é sempre um prazer rever a família" depois de um período longo em que a seleção portuguesa de futsal não se concentrou devido à pandemia e que este estágio que decorre na Cidade do Futebol servirá para "relembrar alguns conceitos do jogo".

O jogador, que trocou o Braga pelo Benfica esta época, confessou ter lidado da melhor forma possível com o isolamento e com os tempos que atravessamos devido à pandemia do novo coronavírus, mas não escondeu que sente "a falta dos adeptos, da competição e da interação entre os atletas".

Não Perca FC Porto Sérgio Conceição a O JOGO: "Fazemos golos de uma qualidade fabulosa" ENTREVISTA (Parte 1) - Na primeira grande entrevista depois da dobradinha, o treinador campeão falou de futebol jogado sem se desviar das balas, mas reclamando também os méritos que, na sua opinião, ficaram por reconhecer

Sobre a mudança dos minhotos para a Luz limitou-se a dizer que "está a correr muito bem" e voltou a pôr o foco na seleção nacional mostrando-se "disponível para ajudar, seja em que situação for", sem esconder que já sente saudades da competição e do público.

A seleção nacional de futsal cumpriu hoje os dois primeiros treinos no âmbito do estágio de preparação que decorre até quarta-feira na Cidade do Futebol, estando previstas cinco sessões de trabalho, três de manhã, no Pavilhão dos Leões de Porto Salvo, e duas à tarde, no Pavilhão das Quinta dos Lombos.

O selecionador Jorge Braz convocou 20 jogadores para este estágio que marca o regresso da seleção à atividade, desde a última concentração que decorreu em fevereiro, altura em que alcançou, na Póvoa de Varzim, o apuramento para o Campeonato do Mundo.