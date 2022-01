"Neste momento, êxitos passados não contam para nada e começamos do zero outra vez"

André Coelho relativiza título europeu e mundial em altura de preparação para o Campeonato da Europa, nos Países Baixos

O internacional português de futsal André Coelho afirmou hoje que a seleção portuguesa, atual campeã mundial e europeia, vai começar "do zero" no Europeu de 2022, nos Países Baixos, em declarações ao site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

"Sinto-me, mais uma vez, feliz e privilegiado. Sentimos que cada vez que vimos aqui é como se fosse a primeira vez. Todos esses êxitos são passados. Neste momento, não contam para nada e começamos do zero outra vez", disse, referindo-se aos títulos planetário (Lituânia'2021) e continental (Eslovénia'2018).

A "equipa das quinas" continuou os treinos de preparação para o Euro'2022, no pavilhão de Rio Maior, hoje, pela primeira vez, com 14 jogadores: Bruno Coelho e Zicky juntaram-se na terça-feira ao grupo, após recuperações da infeção com o coronavírus. Miguel Ângelo, que rendeu o lesionado Cardinal, chegou à concentração nacional na noite de terça-feira.

"Estou aqui 100% motivado para ir em busca dos objetivos coletivos, que será sempre o mais importante. Defender a nossa seleção, desempenhar bem o meu papel. Sou mais um que está aqui para ajudar a seleção a triunfar", prometeu o fixo, que representa o FC Barcelona.

O Europeu'2022 de futsal disputa-se em Amesterdão e Groningen, entre 19 de janeiro a 06 de fevereiro, com 16 seleções divididas em quatro grupos. Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para os quartos-de-final.

Portugal está integrado no Grupo A, juntamente com os anfitriões, a Sérvia e a Ucrânia, tendo estreia marcada para 19 de janeiro, diante dos sérvios, antes de defrontar os Países Baixos, em 23, e a Ucrânia, em 28.

Até à partida para o Europeu, agendada para 16 de janeiro, a seleção nacional vai realizar dois jogos de preparação, em Rio Maior, ambos diante da Macedónia do Norte, na quinta e sexta-feira, respetivamente, às 21h00 e às 18h45.