"Não paramos por aqui, a palavra proibida no balneário do Sporting é manter"

Declarações do treinador Nuno Dias após o jogo Sporting-Benfica (7-2), da Supertaça de futsal, disputado em Gondomar.

Análise ao jogo: "Houve algo que fez toda a diferença: a nossa eficácia nos momentos bons. Tinha dito na antevisão do jogo que existiriam momentos em que cada equipa estaria melhor. Quem melhor se adaptasse a isto, iria sair vencedor. Felizmente, o Sporting conseguiu sofrer, unir-se e superar-se na dificuldade e só permitiu que o Benfica marcasse por duas vezes. Por outro lado, nas fases em que estivemos claramente por cima, fomos eficazes e conseguimos dilatar a vantagem no marcador."

Sobre Guitta: "O Guitta é o melhor guarda-redes do mundo. Nos momentos decisivos, os melhores aparecem. Falo do Guitta, não só pela forma como defendeu, mas também como nos permitiu atacar. Teve uma exibição em cheio e está de parabéns por isso. Ele vinha de uma lesão e já não jogava desde os jogos para a Liga dos Campeões. A partir desse momento, o Bernardo Paçó foi responsável pela baliza do Sporting em todos os jogos. O Guitta regressou hoje, provavelmente ainda sem estar a 100%, mas a um nível extraordinário. Contudo, também é justo falar da equipa, que foi extraordinária. Isto é relevante para as grandes equipas e nós somos uma grande equipa. O que é do interesse coletivo está sempre acima de tudo o resto. Os jogadores foram um verdadeiro exemplo do que é atuar em prol da equipa, independentemente da individualidade."

O que correu bem: "No momento em que o Benfica estava melhor, estávamos a sofrer para que a vantagem deles não aumentasse. A atitude permitiu-nos, com um jogador a mais e a 10 segundos para o Benfica meter o quinto elemento, conseguir o 2-2. É um facto muito importante. Depois, a forma como chegámos ao final da primeira parte e passámos para a frente. O nosso início de segunda parte foi extraordinário, pela forma como dilatámos a vantagem para um número que nos permite ser muito mais estáveis. Depois, lá aconteceu o outro jogo do cinco para quatro, em que quem melhor defender iria fazer toda a diferença. O Sporting é fortíssimo nesse jogo e mais uma vez demonstrou essa qualidade. Os jogadores identificam na perfeição coisas que naquele momento não vemos. Somos uma das melhores equipas do mundo, mas não é só a defender em cinco para quatro. É a fazer tudo. Sinto-me muito feliz por fazer parte de uma das melhores equipas do mundo."

O que falta conquistar? "Falta continuar a ganhar tudo e não paramos por aqui. A palavra proibida no balneário é manter. Se vamos só manter, os outros quando subirem vão ultrapassar-nos. Queremos sempre mais. Depois do próximo jogo [diante do Modicus, para o campeonato], vamos ter Taça da Liga, final four da Liga dos Campeões, Taça de Portugal e play-off. Queremos ganhar estes jogos e ser líderes da fase regular. Não paramos de querer ganhar sempre. De preferência, jogando bem e fazendo bons espetáculos para chamar mais adeptos."