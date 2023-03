"Não funciona. Quando estamos a enfrentar a Espanha numa meia-final..."

Luís Conceição, selecionador de futsal feminino, diz que os erros cometidos custaram a presença na final.

Portugal falhou o acesso à final do Europeu feminino de futsal, ao perder com a bicampeã Espanha, por 3-2, na meia-final, disputada em Debrecen, na Hungria. O selecionador Luís Conceição lamentou os erros cometidos.

"Não podemos cometer tantos erros como os que cometemos hoje, quando estamos a enfrentar uma Espanha numa meia-final de um campeonato da Europa. Não funciona, não há margem para errar. Melhorámos na segunda parte e conseguimos fazer o 2-2, mas depois cometemos outro erro que nos fez sofrer o terceiro golo", afirmou após o encontro.

"Agora vamos levantar a cabeça e pensar no encontro que temos pela frente. Temos uma medalha [de bronze] para conquistar", vincou.

Na reedição da final das duas primeiras edições do Europeu, a Espanha voltou a ganhar, com golos de Luci (8 minutos), Noelia (14) e Irene Córdoba (28), com Carla Vanessa (1 e 27) a marcar para Portugal.

Portugal vai agora disputar o terceiro lugar, no domingo, às 17h00 horas locais (16h00 em Portugal continental), frente à Hungria.