Clàudia Pons no ar

Declarações da selecionadora Clàudia Pons após o jogo Portugal-Espanha (3-3 após prolongamento, 1-4 no desempate por grandes penalidades), da final do campeonato da Europa de futsal feminino, disputado em Gondomar

Sobre o jogo: "O fator decisivo foi manter a concentração, sobretudo na segunda parte. Custou-nos muito a entrar no desafio e estávamos muito nervosas. Portugal começou muito forte, mas creio que, na segunda parte, mostrámos a nossa melhor cara. Empatámos e fomos dispondo de diversas oportunidades de golo. No prolongamento, lutámos contra tudo. A sorte esteve do nosso lado nos penáltis. É verdade que tudo se treina, mas claramente hoje merecíamos ser campeãs da Europa."

O golo: "Não é o mesmo chegar ao intervalo a perder por 2-0 ou 2-1. O nosso primeiro golo fez com que fôssemos mais tranquilas para os balneários e, quando passámos para a frente do marcador, foi um alívio. A segunda parte foi espetacular e merecíamos ter decidido esta final antes do tempo extra, mas Portugal é uma grande equipa e nunca se rende."

O apoio: "Sabíamos como ia ser o cenário, porque tínhamos vivido algo parecido [na final de 2019, quando Espanha bateu Portugal por 4-0]. Sem dúvida, sem os nossos adeptos aqui tinha sido mais custoso. Esta vitória é de todo o grupo, mas também da gente que nos apoia".