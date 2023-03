O futebol ainda é a grande paixão e admite até nem gostar de ver futsal. Milton Dias, pivô de 22 anos de idade, começa a afirmar-se nas quadras portuguesas.

Milton Dias personifica uma mudança positiva a que se tem vindo a assistir: a sua paixão era, e ainda é, o futebol, mas acabou no futsal, modalidade que não aprecia ver. Assume-o sem rodeios. Começou "no bairro", onde jogava com os primos e tios pelo prazer da bola, depois foi convidado a integrar os escalões de formação do Presa Casal Rato. Estava longe de imaginar o que a vida lhe reservava e, apesar de o relvado se intrometer no seu pensamento, escolheu a quadra.

O internacional jovem português chegou há um ano ao Quinta dos Lombos, clube que lhe abriu as portas após uma paragem de 15 meses devido a uma intervenção cirúrgica. Jogar na formação de Carcavelos sempre foi um sonho do pivô de 22 anos, que diz ter encontrado no clube um ambiente de felicidade, após ter passado também pela formação do Benfica. "Fui operado e parei praticamente um ano e meio. Entretanto, estava na fase final da recuperação e andava a estudar vários clubes. Surgiu o interesse do Lombos e fui treinar à experiência, pois podia ter uma recaída da lesão. Quando soube que ficava, que contavam comigo, isso deixou-me felicíssimo. Sempre apreciei este clube", conta.

Atravessa, nesta altura, uma fase menos positiva em termos de rendimento, mas promete não virar a cara à luta. "Coletivamente, temos feito uma época muito boa. No plano individual, até comecei bem, porém, neste momento, tenho atravessado uma fase menos positiva, porque me têm faltado os golos. Sei que posso fazer muito mais e vou batalhar por isso. Na última jornada, fiz um golo e foi o meu grito de revolta. Estou pronto para mudar o rumo dos acontecimentos. Precisava desta confiança", remata Milton.