Município de Braga condecora os bicampeões Jorge Braz, Fábio Cecílio e Tiago Brito

Três artífices da revalidação do título europeu foram distinguidos por Ricardo Rio, presidente minhoto, que ouviu uma promessa de celebração de mais conquistas

Esta manhã, a Câmara Municipal de Braga condecorou o selecionador Jorge Braz e dois jogadores bracarenses envolvidos na conquista do último Europeu: Fábio Cecílio e Tiago Brito. Ricardo Rio, presidente que entregou as distinções, enalteceu o feito.

"Há uns meses, o selecionador nacional disse que tinha como objetivo revalidar o título conquistado e cumpriu. É muito importante que este crescimento da modalidade não seja acidental. O renovar títulos é testemunho que o trabalho está a ser feito. Aconteceu com os clubes e com a seleção é isso é um motivo de satisfação para nós portugueses", elogiou.

Aquando da entrega da condecoração municipal, o selecionador nacional Jorge Braz, que habita em Braga, mostrou-se, mais uma vez, agradecido pelo reconhecimento e assegurou que tentará voltar à Câmara para celebrar novas conquistas no futsal.

"Simplesmente quero agradecer novamente a simpatia do município, o apoio e o reconhecimento que tem dado ao futsal. A tudo aquilo que temos conseguido. Ainda bem que consegui cumprir a palavra. Não nascemos em Braga, mas já é a cidade onde vivo há mais anos. Onde criamos raízes. E por isso é muito especial voltar aqui. Tudo faremos para voltar. Deixo uma palavra ao Pedro Dias. É o rosto de tudo isto, do futsal e do crescimento de todo o processo", valorizou o técnico.

Portugal sagrou-se bicampeão da Europa ao derrotar, em Amesterdão, a Rússia, por 4-2, na final do Euro'2022.