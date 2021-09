Mundial de futsal: resultados e classificação do grupo C

Resultados e classificação do Grupo C do campeonato do mundo de futsal de 2021, que se disputa entre 12 setembro e 3 de outubro de 2021, na Lituânia

GRUPO C

1.ª Jornada

Segunda-feira, 13 setembro

Marrocos - Ilhas Salomão, 6-0

Tailândia - Portugal, 1-4

Classificação: J V E D GOLOS P

1. Marrocos 1 1 0 0 6-0 3

2. Portugal 1 1 0 0 4-1 3

----------------------------------------------------

3. Tailândia 1 0 0 1 1-4 0

----------------------------------------------------

4. Ilhas Salomão 1 0 0 1 0-6 0

Falta disputar

2.ª Jornada

Quinta-feira, 16 setembro

Ilhas Salomão - Portugal, em Kaunas, 16:00

Tailândia - Marrocos, em Kaunas, 18:00

3.ª Jornada

Domingo, 19 setembro

Ilhas Salomão - Tailândia, em Kaunas, 16:00

Portugal - Marrocos, em Klaipeda, 16:00