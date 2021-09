Mundial de futsal: Portugal elimina a Sérvia e já tem adversário nos "quartos"

Triunfo por 4-3, após prolongamento. Segue-se a Espanha.

A seleção portuguesa de futsal qualificou-se para os quartos de final do Mundial, nos quais vai defrontar a Espanha, ao vencer a Sérvia por 4-3, após prolongamento, em jogo dos "oitavos", disputado em Kaunas, na Lituânia.

Os campeões europeus, que venceram o Grupo C da primeira fase, chegaram ao intervalo a ganhar por 2-0, com golos de Ricardinho (14 minutos) e André Coelho (15), mas os sérvios empataram na segunda parte, com um bis de Lazarevic (23 e 28), antes de Pany responder no prolongamento, com dois golos no mesmo minuto (43), cabendo a Rakic fechar a contagem (50).

Portugal, que tem como melhor resultado no Mundial de futsal o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, vai defrontar na segunda-feira, em Vílnius, a Espanha, campeã do mundo em 2000 e 2004 e vice-campeã em 1996, 2008 e 2012, vencedora por 5-2 do confronto desta sexta-feira com a Chéquia.