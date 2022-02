Jogador brasileiro esquecido pelos compatriotas na Ucrânia: "Não havia ninguém..."

Jonatan Bruno Santiago, de 30 anos, conhecido como Moreno, destacou o medo com a chegada da noite e a permanência na capital ucraniana

No meio do caos e do desespero, as notícias e as histórias dramáticas em solo ucraniano somam-se com o passar das horas e dos dias. Moreno, jogador brasileiro de futsal, estava para abandonar Kiev com os compatriotas, quando... ficou para trás.

"Almoçámos às 13h30 e depois subimos, fomos ao quarto para tomar um banho. Quando descemos, por volta das 16h30, simplesmente não havia ninguém. Estávamos sempre juntos, mas eles simplesmente esqueceram-se de nós e foram embora", afirmou o atleta, em declarações ao Globo Esporte, que se tinha juntado aos jogadores brasileiros do Shakhtar no sentido de abandonarem o país.

O jogador de 30 anos questionou os compatriotas, que pensavam que ele tinha seguido viagem com eles, e destacou o medo que sentiu com a chegada da noite à capital ucraniana.

Leia também FC Porto Conceição faz esclarecimento sobre Rúben Semedo: "Tem alguma distância a percorrer" Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Gil Vicente, a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin, agendada para as 20h30 de domingo.

"Estamos bastante assustados. Espero que consigamos sair também desta loucura", explicou o futsalista do Skyup Kiev.