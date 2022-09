Supertaça de futsal: fisioterapeuta do Benfica assiste jogador do Sporting e vê cartão branco

Internacional português lesionou-se e um membro da equipa médica dos encarnados não teve problemas em ajudar

Por vezes, o desporto também tem momentos de fair-play, mesmo com uma grande rivalidade pelo meio. Foi isso que aconteceu na Supertaça de futsal, entre Benfica e Sporting, com um membro da equipa médica dos encarnados a ajudar Erick, do Sporting, e a receber cartão branco.

O internacional português ficou lesionado já na segunda parte do encontro e teve de receber assistência, com um fisioterapeuta do Benfica a ajudar e a ser premiado pelo árbitro, que mostrou o cartão do fair-play e do desportivismo.