Miranda estreia-se a marcar por Portugal na vitória sobre a Bélgica

A seleção portuguesa de futsal venceu a Bélgica por 4-3, no segundo encontro de preparação com os belgas para o campeonato mundial, com destaque para a estreia a marcar de Miranda.

Bruno Coelho inaugurou o marcador da marca do castigo máximo, logo no primeiro minuto, Omar Rahou empatou para os belgas no minuto seguinte, mas Tiago Brito (05), Afonso (8) e Miranda (15) devolveram e ampliaram a vantagem, reduzida no primeiro tempo por Gabriel D"Angelo, aos 18 minutos, e, já na segunda parte, por Steven Dillien.

Ao contrário do encontro de quinta-feira (derrota por 3-2), os portugueses exibiam coesão e fluidez ofensiva e prova disso foi o número de golos marcados nesta primeira parte, que foi o dobro do total de quinta-feira, com o golo de Miranda que se estreou a marcar na segunda internacionalização.

Jogo realizado no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, no Porto.

Portugal - Bélgica: 4-3.

Ao intervalo: 4-2.

Marcadores:

1-0, Bruno Coelho (grande penalidade), 01.

1-1, Omar Rahou, 02.

2-1, Tiago Brito, 05.

3-1, Afonso, 08.

4-1, Miranda, 15.

4-2, Gabriel D"Angelo, 18.

4-3, Steven Dillien, 24.

Sob a arbitragem da dupla portuguesa Eduardo Coelho e Cristiano Santos, as equipas alinharam:

- Portugal: Edu, Tomás Paçó, Bruno Coelho, João Matos e Pany. Jogaram ainda: André Sousa, André Coelho, Afonso, Fábio Cecílio, Hugo Neves, Gonçalo Sobral, Tiago Brito, Miguel Ângelo, Pauleta e Miranda.

Treinador: Jorge Braz.

- Bélgica: Bram Meyers, Omar Rahou, Ahmed Sababti, Gabriel D"Angelo e Steven Dillien. Jogaram ainda: Dries Vrancken, Mouhsin Bouzzid, Abdelhakim Sababti, Ibrahim Adnane, Zakaria Lamsaiah, Marvin Ghislandi, Jawad Yachou e Jasper Buyl.

Treinador: Karim Bachar.