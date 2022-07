Ministra Ana Catarina Mendes elogia "heroínas" da seleção de Portugal

Espanha revalidou o título de campeão europeu de futsal feminino, ao vencer Portugal, mantendo o pleno do historial da competição,

A ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, definiu as jogadoras da seleção portuguesa de futsal como "heroínas", apesar da derrota na final do Europeu.

"Mereciam [a taça], conquistaram a nossa admiração", reagiu Ana Catarina Mendes, através da conta oficial do Ministério na rede social Twitter.

Na mesma nota, acompanhada de uma fotografia das jogadoras portuguesas de futsal, as mesmas são identificadas como heroínas, "mulheres de grande coragem, de sentimentos ou virtudes excecionais" e "mulheres que provocam admiração".

A seleção feminina portuguesa de futsal perdeu hoje em Gondomar a final do Europeu de futsal diante da Espanha, por 4-1 no desempate por grandes penalidades, depois de igualdades a 2-2 no tempo regulamentar e a 3-3 no prolongamento.

Também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, comentou o desfecho da final, dizendo que o mesmo em nada altera "a crença no trabalho e consistente" da seleção.

"[O vice-título] não deixa de ser um novo momento de afirmação do desporto feminino numa sociedade em que a igualdade ainda tem caminho por fazer e para o qual a federação continuará a contribuir da forma mais ativa possível", assinalou ainda Fernando Gomes, que endereçou igualmente os parabéns à Espanha.

Espanha revalidou o título de campeão europeu de futsal feminino, ao vencer Portugal, mantendo o pleno do historial da competição, ao voltar a vencer a seleção portuguesa, depois do triunfo na final de 2017, também em Gondomar, por 4-0.