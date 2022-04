Merlim sem dúvidas após a goleada do Sporting: "O adversário que nunca desistiu"

Merlim celebra vitória do Sporting

Merlim marcou dois dos seis golos do Sporting nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting goleou os franceses do ACCS Asnières por 6-2, em jogo das meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, cuja fase final decorre em Riga,.

No final da partida, Merlim, autor de dois dos golos leoninos, falou de uma vitória justa. "Estamos na final. Merecemos, com inteira justiça, esta vitória diante de um adversário que nunca desistiu e deu muita luta. Acho que jogámos bem. Estou feliz por ter marcado dois golos e, com isso, ajudado o Sporting a alcançar o objetivo".

Pela equipa leonina, que ao intervalo já vencia por 3-1, marcaram Esteban (5 minutos), Tomás Paçó (11), Alex Merlim (12 e 30) e Cavinato (25 e 33, de penálti), num jogo em que ficou privada de Pany Varela, expulso aos 18 minutos, enquanto, pela formação francesa, na qual atua o português Ricardinho, marcaram Lutin (18) e Galmim (28).

