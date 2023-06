Mercado no futsal: renovações e uma saída para a Letónia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Renovações no Elétrico e Ferreira do Zêzere, além da saída do Fundão para o Riga

Tiago Cruz continua no Elétrico



Depois de apresentados Diogo Basílio, Simi Saiotti, Daniel Airoso, Rúben Freire, Léo Santana e Garrincha, o Eléctrico anunciou a renovação de Tiago Cruz, ala de 27 anos, que na época passada atuou em 27 jogos e apontou três golos. O internacional português em três ocasiões irá para a sua segunda época na equipa de Ponte de Sor e promete dar que falar.

Ferreira do Zêzere: Nicolas e Nilton renovam



Depois de uma época de estreia na Liga Placard acima das expectativas, a equipa que será orientada por Tiago Guelho garantiu a continuidade de Nicolas (na foto) e de Nilton, dois jogadores que se seguem para a segunda época no Ferreira. Recorde-se que a estas renovações juntam-se, para já, as de Buzuzu, David Costa, Rui Fortes e Xisto, assim como a entrada de Gonçalo Cardoso.

Thalles deixa Fundão e ruma à Letónia



O Fundão anunciou ter chegado a acordo com o Riga Futsal, campeão da Letónia, tendo em vista a transferência de Thalles. O fixo brasileiro, de 23 anos, esteve duas temporadas ao serviço da AD Fundão, a primeira das quais a título de empréstimo, mas rapidamente se destacou como um dos jogadores mais interessantes e influentes da Liga Placard, de onde se despede.