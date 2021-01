Mercado do Futsal com novidades na luta pela permanência

Caxinas e Candoso reforçaram-se na luta pela permanência

Caxinas contrata no Quinta dos Lombos

O ala Alesandro Almeida, mais conhecido por Sapo, é o mais recente reforço do Caxinas para o que resta da temporada. O atleta, de 24 anos, chega ao proveniente do Quinta dos Lombos, emblema que representou nos últimos quatro anos, depois de ter passado pela formação do Sporting. Depois da confirmação de Paulinho Meireles, Alesandro Almeida é o segundo reforço da equipa orientada por Nuno Silva.

Modicus empresta ao Candoso

O português Zézinho vai fazer parte do plantel do Candoso até ao final da temporada, por empréstimo do Modicus, equipa que representa desde o início desta época. Depois de uma passagem pelo Caxinas, o ala de 21 anos chega à formação orientada por Henrique Passos numa altura em que a equipa precisa de vencer para fugir dos últimos lugares da classificação.