Meias-finais da Champions: Sporting defronta Ricardinho, Benfica frente ao Barcelona

Redação com Lusa

Ricardinho, que joga no ACCS de Paris, vai defrontar o Sporting nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal. O Benfica mede forças com o Barcelona.

O Sporting, detentor do troféu, defronta os franceses do ACCS Asnières Villeneuve, de Ricardinho, e o Benfica enfrenta os espanhóis do Barcelona nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira em Nyon (Suíça).

A equipa leonina, que venceu duas das últimas três edições, em 2019 e 2021, ficou com o adversário, teoricamente, mais acessível, que ocupou o lugar do Tyumen na fase final da competição, em consequência da suspensão imposta pela UEFA às equipas russas, devido à invasão da Ucrânia.

O Benfica, vencedor da prova em 2010, protagoniza um duelo de campeões europeus com o Barcelona, que ergueu o troféu em 2012, 2014 e 2020, nas meias-finais da Champions de 2021/22, em 29 de abril.

A final e o jogo de atribuição dos terceiro e quartos lugares disputa-se em 1 de maio, numa fase final que decorrerá na capital da Letónia, Riga.