Marquinhos Xavier e a derrota no Brasil-Argentina: "Quem vence, tem sempre os méritos"

Declarações de Marquinhos Xavier, selecionador do Brasil, após a eliminação esta quarta-feira na meia-final do Mundial de futsal com a derrota diante da Argentina (1-2).

Equilíbrio: "Quem vence, tem sempre os méritos. O adversário foi extremamente duro, como já esperávamos, mas vi um Brasil que queria também avançar à final e que soube criar as suas oportunidades. Tecnicamente e taticamente, foi muito equilibrado, mas isso, por si só, não é suficiente".

Segunda parte: "A Argentina jogou com as suas estratégias e conseguiu os seus dois golos na primeira parte. Saímos desse momento emocional, fomos para um momento de recuperação e deu oxigénio. A segunda parte foi marcada por uma pressão muito maior do Brasil e era natural que [a Argentina] mantivesse na defesa a chave para suportar a vantagem da primeira parte".

Força: "As quatro seleções têm condições de vencer. A Argentina, de novo, sai muito fortalecida da meia-final, por ter feito um jogo com alto nível de concentração".

Fez tudo: "Acho que o Brasil conseguiu impor um bom ritmo e desacelerou um jogo rápido, usou muito bem as estratégias. Jogámos de forma coletiva, com estratégias coletivas e apoiados pelo guarda-redes. Tudo o que estava ao nosso alcance foi feito. Ou nos entregávamos totalmente, ou as dificuldades seriam maiores. Parabenizo a Argentina, mas não saio com sentimento de derrota, pelo contrário".