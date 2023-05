Mário Silva: "O Benfica foi a melhor das três equipas. Não nos permitiram ir à final""

Declarações de Mário Silva, treinador do Benfica, após a derrota com o Palma (4-3) na meia-final da UEFA Futsal Champions League

Frustração: "O Benfica foi, de longe, a melhor das três equipas. Não tiro o mérito à vitória do Palma, mas fomos quem quis mais do jogo. Padecemos de um critério diferente para as duas equipas."

Desenrolar do jogo: "Sofremos um golo de grande penalidade, uma expulsão e um golo anulado. Fazermos o que fizemos até ao fim, a obrigar o Palma a sofrer, é de uma equipa que, em pouco tempo, está a criar uma identidade diferente. Garanto que esta equipa vai começar a ganhar estas competições de uma forma clara e evidente. Cada vez mais nos sentimos melhor equipa e mais capazes. Fomos a melhor equipa das três e uma das equipas teve muita dificuldade em conviver com isso."

Arbitragem e casos duvidosos: "Acredito que estas novas tecnologias vêm sempre ajudar e servem para tirar dúvidas. Se essas dúvidas subsistirem depois da consulta, deve manter-se a decisão do árbitro. Não foi isso que senti hoje."

O penálti: "Foram eles lá dentro que nos confirmaram que a bola é ganha com o braço. Foi isso que pedi e a resposta que recebi da arbitragem foi que não podíamos consultar isso, mas apenas o lance do penálti. Não foi hoje permitida à melhor equipa chegar à final."

Emoções e futuro: "As derrotas dificilmente fortalecem alguma coisa. Temos de saber trabalhar em cima delas e perceber o que podemos retirar de cada uma. Do ponto de vista emocional, quando não conseguimos ser competentes o suficiente para conseguir outro resultado que não a vitória, temos uma capacidade diferente de gerir as emoções. Quando sentimos que não nos foi permitido atingir esse resultado, é sempre mais difícil explicar isso a estes jogadores, que se entregaram nos 40 minutos, até ao fim, e que não nos foi permitido ir a prolongamento".