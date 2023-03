Mário Silva entra com o pé direto ao serviço do Benfica

Encarnados venceram o Caxinas por 6-2, na 19.ª jornada do campeonato nacional de futsal. Foi a estreia de Mário Silva ao leme das águias.

O Benfica deslocou-se ao pavilhão do Caxinas, este sábado, e venceu por 6-2, num jogo que marcou a estreia de Mário Silva no comando técnico dos encarnados. O ex-Leões de Porto Salvo substituiu Pulpis, recorde-se.

Na 19.ª jornada do campeonato nacional de futsal, as águias marcaram por intermédio de Afonso Jesus, Jacaré, Ivan Chishkala, Rocha, Diego Nunes e Arthur. Os vilacondenses viram Rúben Teixeira e Raúl Moreira também marcar.

O Benfica ocupa o terceiro lugar da tabela classificativa, com 44 pontos, a três pontos do Braga (venceu hoje o Candoso, por 7-3) e do líder Sporting (que joga amanhã com o Portimonense).