Mário Silva e a derrota no dérbi: "Não consigo explicar. Assumo a responsabilidade"

Declarações de Mário Silva, treinador do Benfica, após a derrota por 5-1 em casa do Sporting, no primeiro jogo da final do play-off de futsal.

A derrota e responsabilidade: "Sinto que tivemos uma entrada muito positiva no jogo, com as primeiras situações de finalização. Começa a desequilibrar-se em organização a partir do primeiro golo. Percebo o porquê de algum desequilíbrio, são situações que estão pensadas e analisadas e depois metemo-nos a jeito. A bola parada foi um caso flagrante na primeira parte e não consigo explicar. Assumo a responsabilidade, alguma coisa falhou na minha comunicação."

Defesa: "Nós não defendemos. Não consigo justificar alguns momentos em que não consigo sequer dizer se estamos a defender. O Sporting, já por si, tem capacidade para agredir os adversários na bola parada. O Merlim e o Pany têm uma qualidade fora do normal na decisão e se apanham uma equipa que não defende... Estes erros, além de se pagarem caro dentro de campo e no resultado, acabam por se pagar caro emocionalmente. Na segunda parte, foi um Benfica diferente, que não permitiu que o Sporting criasse situações de perigo. O jogo foi mais dividido, estivemos por cima, mas é normal com o Sporting a vencer por 4-0."

Recuperar: "O tempo que temos é para recuperar física e psicologicamente estes atletas. Perder um dérbi tem sempre impacto emocional. Não será desculpa, porque o Sporting também terá o mesmo cenário, mas temos muitos jogadores limitados. Tentamos esconder isso de forma abnegada dentro do jogo, mas eles vão passar estes dois dias na fisioterapia para poderem jogar na terça-feira. Queremos deixar uma imagem diferente de organização".