Mário Silva desejado no futsal do Benfica: "Não estamos prontos para perdê-lo"

Jorge Delgado, presidente do Leões Porto Salvo, relembra que o treinador de 42 anos tem contrato com o clube.

O Benfica está em campo para substituir Pulpis, com quem chegou a acordo para a rescisão de contrato, e O JOGO sabe que Mário Silva, treinador do Leões Porto Salvo, é o preferido das águias para assumir o comando técnico na equipa de futsal.

Jorge Delgado, presidente da formação de Oeiras, afirmou ao nosso jornal não estar pronto para abdicar do treinador e relembra que o português de 42 anos tem contrato com o clube de Oeiras. "Renovámos com o Mário Silva há um mês e nada mudou. Ele tem contrato com o Leões Porto Salvo. Não estamos prontos para perdê-lo, mas sabemos que não depende só de nós", vinca o dirigente.

Mário Silva, antigo treinador-adjunto de Joel Rocha no Benfica e no Sporting, chegou ao emblema de Porto Salvo na temporada passada e, esta época, soma 11 vitórias em 21 jogos.