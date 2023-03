Mário Silva: "Benfica? Sou treinador do Leões de Porto Salvo..."

Mário Silva não esclareceu se vai treinar o Benfica, mostrando-se satisfeito pela vitória do Leões de Porto Salvo no domingo.

Presente num painel sobre treino de futebol e de futsal em regime de alto rendimento, no Centro Cultural de Viana do Castelo, o treinador de futsal Mário Silva, dos Leões de Porto Salvo, foi questionado sobre o alegado interesse do Benfica na sua contratação - Pulpis foi despedido.

"Todos os treinadores gostam de ver o seu nome ligado a um projeto dessa dimensão, mas sou treinador do Leões de Porto Salvo e tive competição ontem [domingo]. Fico mais satisfeito por termos ganhado da forma como ganhamos [3-0 ao Candoso] e por sermos a segunda defesa menos batida do campeonato [27 golos atrás do Sporting]", disse, à margem do fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.

Mário Silva vincou também que o futebol "tem muito a ganhar se beber do futsal", face à "dimensão reduzida" do recinto de jogo, que estimula a "criatividade" quanto aos exercícios a adotar num treino.