Marcelo: "Passámos a discutir o tendão do Ricardinho como um problema nacional"

Declarações do Presidente da República na cerimónia de condecoração da seleção portuguesa de futsal.

Fernando Gomes: "A primeira palavra para é para Fernando Gomes, presidente de Federação Portuguesa de Portugal de que está quase a atingir 10 anos de serviço a Portugal, nesta missão. Por feliz coincidência, fomos sucessivamente ganhando tudo ou quase tudo, difícil é saber o que não ganhámos e difícil é continuar a ganhar no ritmo que temos ganho. Em dezembro voltaremos a encontrar-nos. Palavra pela determinação e pelo amor a Portugal."

Elogios aos jogadores: "Depois vamos aos grandes vencedores, alguns dos quais já estiveram em 2018, aquando da vitória na Europa, faltava ser os melhores do mundo. Hoje somos os melhores do mundo. Há sempre uma falta de autoestima e amor próprio em alguns compatriotas. Mas quando somos muito bons, somos os melhores do mundo, ou pelo menos dos melhores do mundo. Acontece no futsal, nas forças armadas, nos cientistas, nos trabalhadores, nos economistas, nos professores, nos diversos continentes. Cada vez mais temos muito bons. Fiquei muito impressionado, porque foi quase isso que Jorge Braz disse antes da final. Jogámos aquilo que merece uma vitória neste Campeonato do Mundo. Merecemos porque somos dos melhores do mundo. Tínhamos mostrado isso. Merecemos."

Futsal: "O futsal é uma modalidade muito popular, não no sentido de quem assiste mas no sentido de quem a pratica. E é popular em pouco tempo. Esta vitoria, e as vitórias têm sido sucessivas, são motivadoras para as nossas crianças e jovens. Esta modalidade apela à criatividade. A criatividade aprende-se, mas ou se tem ou não se tem. Olhem para os países que têm ganho este Mundial. São países com criatividade."

Ministro da Educação e Secretário de Estado: "Fizemos história. Deixo duas referências. Houve entre os adeptos dois que neste percurso têm vibrado solidariamente. Senhor ministro [da Educação] e secretário de Estado, tenho testemunhado isso. Fica aqui o sentimento. Só há uma maneira de ter muitos génios e talentos, é ter muitos praticantes. Se aumentar o número, nesta modalidade, como em todas as modalidades e atividades, o país avança mais rápido."

Ricardinho: "E a segunda referência ao Ricardinho. Merece, porque ele já era história, já estava na história e decidiu sair da história para fazer uma última vez história. Já tinha ganho tantas vezes o lugar de melhor do mundo, que a carreira estava feita, e o tendão não ajudava, todos nós passámos a discutir o tendão do Ricardinho com problema nacional. Não perdeu esse momento [o Mundial]. Já estava na história, veio fazer um bocadinho mais, reentra na história. Na mesma história que já é vossa. Vai um abraço especial para o Ricardinho, que não é de despedida, é como dizem os brasileiros "até logo". Continua presente. Ninguém é esquecido, deitado fora, todos continuam presentes, podem não estar no campo, estão na bancada, equipa técnica... Pertencem ao todo. É uma grande lição para Portugal. Precisamos de preparação séria, consistente, mais praticantes do que opinantes. Espírito de equipa. Liderança. E depois capacidade para ganhar no ultimo minuto e segundo. Lutar sabendo que somos os melhores. Nunca desistir. "