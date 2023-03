Mais uma perda para o Sporting: em Espanha dizem que Guitta está de saída

Guarda-redes brasileiro deverá deixar o Sporting no final da temporada, segundo o portal Relevo. Henrique Rafagnin chegará para o lugar.

O Sporting pode perder mais um jogador muito importante do plantel no final desta temporada. De acordo com o portal espanhol Relevo, o guarda-redes brasileiro, de 35 anos, termina contrato e vai sair a custo zero, rumando ao Ukhta, da Rússia, clube por quem vai assinar um "contrato astronómico de três épocas".

Para o lugar de Guitta deverá chegar Henrique Rafagnin, avança a mesma publicação. O também brasileiro, de 30 anos, joga no Jaén, de Espanha, e termina contrato no final de 2022/23, devendo assinar pelo emblema azul e branco por dois anos.

De recordar que Erick, outro jogador fundamental na equipa de Nuno Dias, estará a caminho do Barcelona, também após o término da presente época.