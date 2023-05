Mação reage à vitória por 60-0 frente ao Benavante e visa AFS

Após ter-se sagrado campeão distrital de futsal de forma polémica, o Mação assegura que a Associação de Futebol de Santarém foi informada na véspera do jogo sobre as "condicionantes" do Benavente, avisando ainda que irá responder judicialmente às "acusações graves" de que tem sido alvo.

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) anunciou na noite de segunda-feira que não vai homologar a polémica vitória por 60-0 do Mação frente ao Benavente, resultado que ditou a conquista do campeonato distrital de futsal.

Horas antes, o Mação garantiu, por via de comunicado, que vai avançar judicialmente em resposta às "acusações graves" de que tem sido alvo devido à partida. O clube acrescenta que a AFS foi informada na véspera do jogo sobre as "condicionantes" do Benavente e que deveria ter sido o organismo a "tentar encontrar uma solução ética para a resolução do problema".

O Mação reitera que sempre se mostrou disponível para jogar noutra data ou horário e defendeu que, fruto da sua incapacidade para disputar a Taça Nacional, o Vitória de Santarém deve ser o emblema a representar o distrito na prova, ficando com a sua vaga.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Mação Futebol Clube vem, por este meio, prestar os devidos esclarecimentos sobre os factos ocorridos no passado dia 6 de Maio.

Para aqueles que agora comentam o acontecimento do jogo Mação FC contra o Benavente FCA, damos a conhecer alguns factos: o Mação FC fez os primeiros 4 meses de época em casa emprestada, desde treinar em Gavião, jogar em Vila de Rei, sempre com a "casa às costas", sendo um esforço enorme para um Clube com 2 épocas de reativação.

Apesar destas adversidades, conseguiu chegar à última jornada em igualdade pontual com o Vitória CS, com todo o mérito e esforço de um grupo de jogadores incansáveis, estando, por isso, tudo em aberto para a última jornada em termos classificativos.

Para aqueles que acham que ter camisolas de campeão prontas é uma indicação de algo menos ético, nas últimas 5 épocas, em 10 jogos realizados entre as duas equipas, o Vitória CS contava com 2 vitórias e 8 derrotas perante o GRUDER. Perante este facto, quem achar que isto não seria suficiente para ter camisolas prontas, é porque saberia que a vitória em Santarém era garantida para o VCS.

A proximidade de AFS e Vitória CS é normal que exista, pois é muito meritório o trabalho desenvolvido, ao longo dos anos, pelo VCS na formação e reconhecido por todos a nível regional e nacional. Contudo, não dá o direito a que honra do Mação FC seja posta em causa desta forma!

As acusações de que o Mação FC está a ser alvo são graves e o Clube não as irá deixar passar em claro, sem as devidas diligências legais.

Sabendo a AFS das condicionantes do BFCA apresentadas na véspera do jogo e estando nomeado um representante da mesma no Pavilhão, devia ter sido a AFS a primeira a tentar encontrar uma solução ética para a resolução do problema, pois o Mação FC sempre mostrou abertura para jogar noutra data ou horário, devendo a AFS fazer uma reflexão sobre casos idênticos que ocorrem nos mais diversos campeonatos organizados pela mesma e que não têm o mesmo tratamento.

Para aqueles que agora colocam a nossa ética em causa, será que resultados de 34 a 0 (zero) num jogo de infantis são éticos e respeitam os valores da formação?

Perante os factos e sabendo o Mação FC que a tradição seria o Campeão Distrital ser designado pela AFS para disputar a Taça Nacional e sabendo que o Mação FC não está em condições de poder participar em Campeonatos Nacionais na próxima época, entende este Clube, para bem do futsal distrital, que deverá ser indicado o VCS para representar o distrito na Taça Nacional.

No entanto, a homologação dos resultados deve ser feita pela AFS, tendo em conta que todos os regulamentos foram cumpridos no jogo do dia 6 de Maio, que resultaram com o Mação FC campeão.

O Mação FC está e estará sempre disponível para o apuramento de toda a verdade, pois o bom nome do Clube não pode ser colocado em causa por algo que lhe é completamente alheio.

Face ao exposto, o Mação FC estará atento e não hesitará em atuar judicialmente contra aqueles que coloquem o bom nome da instituição em causa."