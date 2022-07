Luís Conceição: "Este jogo não tem nada a ver com aquilo que se vai passar na final"

Declarações do selecionador Luís Conceição após o Portugal-Hungria (6-0) nas meias-finais do Europeu feminino. No domingo, a seleção portuguesa vai defrontar a Espanha, que venceu a Ucrânia por 9-0

Sobre o jogo: "Acima de tudo, valorizamos a vitória. É sempre difícil contra adversários que defendem muito baixo. Já sabíamos que íamos ter muita bola e inúmeras situações de finalização. Fizemos coisas bastante positivas, é o terceiro jogo consecutivo em que não sofremos golos. É importante esse registo."

Bolas paradas: "Trabalhamos muito o ataque organizado e as bolas paradas e temos feito golos dessa forma."

A tática: "Na primeira parte, tentamos misturar as colegas de cada clube. Na segunda, optamos por uma quadra de um clube em específico."

O Portugal-Espanha: "Este jogo não tem nada a ver com aquilo que se vai passar na final. É outro tipo de exigência, outra intensidade, outra forma de abordar o jogo. Do passado, vivem os museus. Identificamos onde é que erramos em 2019, melhoramos e agora pensamos em ganhar. Quem conseguir estar mentalmente preparado para as dificuldades, vai superiorizar-se na final".