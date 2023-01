Luís Conceição convoca 14 jogadoras para duplo duelo ibérico

A Seleção Nacional feminina de futsal medirá forças com a Espanha para preparar a final ​​​​​​​four do Europeu, que se disputa em março.

A Seleção Nacional feminina de futsal vai iniciar 2023 com um duplo embate frente à Espanha.

Para estes confrontos diante das bicampeãs europeias, o selecionador Luís Conceição convocou 14 jogadoras: Marta Costa, Inês Fernandes, Fifó, Inês Matos, Sara Ferreira, Leninha e Janice Silva, do Benfica, Maria Odete, Ana Pires, Cátia Morgado, Pisko e Carla Vanessa, do Nun´Álvares, Ana Azevedo, do Santa Luzia, e Carolina Rocha, do Novasemente, integram a lista.

Estes dois duelos ibéricos, que estão agendados para os dias 10 e 11 de janeiro, em Jaraíz de la Vera, Cáceres, servirão para Portugal preparar a final four da terceira edição do Campeonato da Europa, que se disputará no próximo mês de março, na cidade de Debrecen. Para essa fase, além da turma lusa e da congénere espanhola, estão apuradas a Hungria, formação anfitriã do torneio, e a Ucrânia.