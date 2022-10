Luís Conceição: "Era importante marcar muitos e não sofrer golos"

Declarações do selecionador de futsal feminino, Luís Conceição, após o Bielorrússia - Portugal (0-14), do Grupo 3 da fase de qualificação para o Europeu de 2023

Análise: "Sabíamos que iríamos ter muita bola, que o adversário iria defender mais baixo. Tivemos muitas situações de finalização. Sabíamos que o jogo iria decorrer nos últimos 12 metros do campo. Entrámos fortes e marcámos nas primeiras situações para fazer golo. Isso fez-nos sentir mais confortáveis. O primeiro jogo traz sempre algum nervosismo, mas o resultado foi-se avolumando."

Qualidade: "É importante ganharmos a jogar bem e oferecermos um bom espetáculo ao público, mas era também importante fazermos muitos golos. No último jogo, com a Itália [no domingo], os golos podem fazer a diferença. Era importante também não sofrer. Felizmente, conseguimos fazer 14 golos. Temos vantagem [sobre a Itália] nos golos, mas o principal objetivo é vencer os três jogos e somar nove pontos."

Rotinas: "Hoje, jogámos com três quartetos diferentes [de jogadoras] na primeira parte. Aproveitámos algumas ligações que elas trazem dos clubes, onde estão habituadas a jogar juntas. Na segunda parte, já misturámos atletas de clubes diferentes. Confiamos muito em todas as atletas".